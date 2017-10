Verf je je grijze haar? Dit is de meest voorkomende fout die je kunt maken

Veel vrouwen verven hun grijze lokken. En dat voelt soms als een fulltime baan. Zodra je de uitgroei hebt bijgewerkt, zijn de eerste grijze puntjes alweer zichtbaar.

Waar de één haar grijze haartint omarmt, probeert de ander het ouderdomsproces nog te verhullen. Maar volgens een haarkleur-expert maken velen dezelfde fout.

Mathilda, in de video hierboven, worstelt met de vraag: haar grijs laten of toch verven?

Oorspronkelijke kleur

“Veel mensen verven hun haar in de oorspronkelijke kleur – de tint die ze hadden voordat ze grijs werden. Dat doen ze zonder zich te realiseren dat hun hele basiskleur compleet is veranderd”.

Pigment

“Als ons haar grijs wordt, verandert onze gelaatskleur ook. Wanneer je het pigment in je haren verliest, heeft dat ook impact op het pigment in je huid”, aldus de deskundige. “Dus het is goed mogelijk dat de haarkleur die je voorheen had en die je toen prima stond, niet meer de beste kleur voor je is”.

Adviseren

De ideale kleur zal trouwens niet ver van de oorspronkelijke kleur af liggen. Je gaat bijvoorbeeld niet ineens van brunette naar blond. Toch kun je het beste naar een kleurenspecialist gaan bij de kapper om samen een goede kleur te bepalen. Ook als je zelf je haar verft. Laat je een keer adviseren bij de kapper, dan kun je dat advies vervolgens thuis toepassen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock