Zó krijg je grip op je (emotionele) eetbuien

Je voelt je verdrietig, boos of verveeld en grijpt daardoor naar een zak chips om die ongegeneerd op de bank – zonder na te hoeven denken – op te eten. Vervolgens heb je zin in iets zoets, en na iets zoets heb je, juist ja: weer zin in iets zouts.

En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht. 2 zakken chips, een hele rol koekjes of een hele reep chocolade; het is maar net wat je in de kast kunt vinden.

Goed nieuws

Het gevoel dat je krijgt nadat de (eet)storm is gaan liggen hoeven we je niet te vertellen. Dat ken je vast maar al te goed. ‘Gelukkig’ is er goed nieuws: als je gevoelig bent om te eten uit emotie, kan je er ook controle over krijgen.

Hier komt het door

Het heeft namelijk allemaal met associatie te maken. Gedachtes als: ‘Wat een vervelende dag op het werk, ik plof lekker op de bank met Netflix en een zak chips’, of: ‘Mijn beste vriendin doet erg vreemd tegen mij dus ik verdien het om een paar extra koekjes te mogen pakken’, wijzen erop dat je lichaam een emotie associeert met voedsel.

Die emotie-eet associatie moet dus doorbroken worden. Hoe je er vanaf komt? Bedrock geeft de gouden tips:

Hou een voedseldagboek bij. Dit kan je inzicht geven in je eetgedrag. Calorieën tellen hoeft dus niet, maar wat je eet, wanneer je het eet en hoe je je dan voelt, wel.

Verminder stress. Hierdoor ben je emotioneel onstabieler en krijg je op z’n beurt weer eetbuien. Mediteer, loop een rondje met de hond geef een aantal taken uit handen; kijk wat voor jou werkt.

Stel vast welke van de 3 soorten honger je hebt.

Vermijd wat bij jou voor verleiding zorgt. Grote kans dat dit ongezond eten in de keukenkastjes is. Niet meer zo gemakkelijk in huis halen, dus.

Eet voldoende en gebalanceerd. Dan krijg je natuurlijk minder trek.

Koop of maak gezonde snacks. Voel je een eetbui opkomen die je niet kunt tegenhouden, dan kun je dit wegsnaaien zonder je al te schuldig te voelen. Kijk wel uit dat je niet vervolgens vooralsnog naar iets ongezonds grijpt. Tip: zet een kopje thee op zo’n moment.

Wees niet te streng voor jezelf achteraf. Accepteer het, maar probeer ervan te leren. Morgen is er weer een nieuwe dag.

Bron: Bedrock.