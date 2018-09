In veel groepsapps? Dít doet het met je stresslevel

Een groepsapp voor het verjaardagscadeau van je beste vriendin, voor de buurtborrel, het afscheidsfeest van je collega en voor de tenniscompetitie van je dochter. Is er wat aan de hand? Staat er iets te gebeuren? Dan wordt er tegenwoordig à la minute – en soms zelfs tegen je zin in – een groepsapp aangemaakt. En dat blijkt niet zo best voor je stresslevel.

Dat groepsapps stress opleveren, weten de meesten uit ervaring wel. Maar het is nu ook wetenschappelijk aangetoond, meldt tijdschrift Knack. Het onderzoek werd uitgevoerd door Sarah Diefenbach, professor psychologie aan de Ludwig-Maximilians-Universität in München en een aantal van haar studenten.

Pushberichten

“We ontdekten dat zogenaamde pushberichten, die op het beginscherm van je smartphone verschijnen, funest kunnen zijn voor het welbevinden. Wij vroegen aan de deelnemers van ons onderzoek om die pushberichten twee weken uit te zetten. Dat leverde hen een opvallende daling van stress op. Al had het ook een nadeel: hun omgeving reageerde vaak boos omdat ze niet snel genoeg meer reageerden op berichten”, zegt Diefenbach tegen Knack.

Sociale isolatie

Hoe meer groepschats, hoe meer stress dus. Ook beoordelen gebruikers groepsapps vaker als tijdverlies. Waarom zitten we er dan tóch massaal in met z’n allen? Volgens Diefenbach speelt de angst voor sociale isolatie een rol. “Onze communicatie is voor een groot deel verhuisd naar het virtuele niveau. Waarschijnlijk vinden veel mensen zo’n vervelende groepschat beter dan niets. Maar als je veel van die actieve chats op je smartphone hebt staan, stapelen de boodschappen zich op en wordt het echt “werken” om bij te blijven. Het probleem is dat veel mensen zo’n groep niet durven te verlaten, uit angst om anderen te kwetsen. Dus proberen ze het gewoon te negeren. Veel groepen hebben na verloop van tijd nog maar enkele actieve leden.”

Leesbevestigingen

Ook de leesbevestigingen zorgen volgens het onderzoek voor onrust. Diefenbach: “Degene die zo’n bericht heeft verstuurd zíét dat de andere het heeft gelezen, maar niet antwoordt. Hij wordt dus ongeduldig en misschien zelfs boos.” Wat zorgt voor druk om snel te antwoorden. „Het probleem is dat er nog maar weinig consensus is over digitale communicatie. De ene vindt dat je meteen moet antwoorden, net als in een ‘gewoon gesprek’. Terwijl de ander zo’n Whatsappbericht eerder als een mail beschouwt, die je ook na een paar uur kunt beantwoorden.” Haar gouden tip: schakel de leesbevestigingen uit. En praat er met familie en vrienden over om conflicten te vermijden.

Groepsapp-etiquette

Blijven groepsapps een dingetje voor je? Misschien kunnen deze tips je helpen.

1. Gebruik de groepsapp niet voor een-op-een-gesprekken

Wil je iets persoonlijks delen? Stuur iemand een privébericht en val de rest van de groep er niet mee lastig. Dat zorgt alleen maar voor ruis (lees: irritaties).

2. Strooi niet te veel met emoji’s

Smileys, hartjes, ballonnetjes en klappende handjes. Allemaal hartstikke gezellig, maar houd het behapbaar. In een werkgroepsapp kun je ze misschien beter helemaal mijden. Tenzij je manager de lol er wel van inziet, natuurlijk.

3. Is het relevant?

Vraag je voordat je een bericht verstuurt af of het relevant en noodzakelijk is. Voegt het iets toe aan het gesprek of is het eigenlijk onnodig?

4. Houd het overzichtelijk

Bespaar je groepsleden een scrollduim en stuur een lang bericht in één keer, eventueel met witregels. Overzichtelijk en makkelijk leesbaar. Je groepsleden zullen je dankbaar zijn.

5. Zeg gedag als je de groep verlaat

Verlaat je de groep? Doe dat dan niet out of the blue, maar laat het even weten. Met een ‘Leuk jullie de 10e te zien. Tot dan!’ voorkom je eventuele vervelende reacties.

Bron: Knack, Margriet. Beeld: iStock.