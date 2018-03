Waarom je nú oma's servies van zolder moet halen

Heb jij ook zo’n prachtig servies van grootmoeder in de opslag liggen? Het is dus hartstikke goed voor je gezondheid om die bordjes en kommetjes eens onder het stof vandaan te halen.

Waarom? Pak al die serviesonderdelen eens uit en stal ze uit naast je huidige servies, gewoon op je eettafel. Dan zul je zien dat zowel de bordjes, als de kopjes en kommetjes van je oma’s servies waarschijnlijk een stuk kleiner zijn dan jouw huidige servieswerk.

En dit heeft een reden: in de loop der tijd zijn we langzaamaan meer gaan eten en het servies is met ons meegegroeid. Terwijl er niets mis was met de porties die onze grootouders nuttigden. Sterker nog: we eten nu vaak veel te veel, omdat we gewend zijn geraakt aan die grotere hoeveelheden. En dat is niet echt gezond.

Kleiner servies is gezonder

Ondertussen heeft onderzoek ook uitgewezen dat mensen die minder calorieën willen binnenkrijgen, het beste van kleine bordjes kunnen eten, met klein(er) bestek. Porties lijken namelijk groter op kleiner servies, waardoor je in feite je hersenen voor de gek houdt. En dat is fijn voor wie wil afvallen, want we weten allemaal: minder calorieën binnenkrijgen is vaak positief voor dat getal op de weegschaal.

Meer weten over gezond ouder worden? Tipje van ons: volg de gratis online cursus Gezond ouder worden in 6 stappen. Laat uw omgeving het werk doen van de Leyden Academy. Fijn aan deze gratis cursus is dat er niet wordt opgelegd wat je wél of juist niet moet doen, maar hoe jouw omgeving door middel van een paar simpele aanpassingen eigenlijk het werk voor jou doet. Dat klinkt toch heerlijk, of niet?

Bron: Leyden Academy. Beeld: iStock.