Sex, het is voor sommigen lastig om over te praten. Hoe open je ook probeert te zijn, er blijven altijd bedgeheimen bestaan.

Daarom deed Superdrug onderzoek. De resultaten zijn, op z’n zachtst gezegd, bijzonder.

Zowel mannen als vrouwen zijn namelijk vaak niet eerlijk over hun seksleven en hun behoeftes. Zij vinden bepaalde onderwerpen beiden moeilijk om over te praten en liegen daarom zo nu en dan tegen elkaar. Maar wat is het grootste geheim dat mannen achterhouden voor hun vrouw?

Het grootste geheim

Dat is hun seksfantasie! Maar liefst 45,2% van de mannen durft niet tegen de partner te zeggen wat ze eigenlijk wel graag eens zouden willen proberen in bed. De ideeën die door hun hoofd spoken zijn dus het grootste bedgeheim van mannen, maar ook vrouwen vinden dit het moeilijkste onderwerp. 40,9% van de vrouwen vindt het namelijk moeilijk om hun slaapkamerfantasieën bespreekbaar te maken!

Fetisjen

De andere grote bronnen van geheimen zijn het aantal sekspartners, de seksfetisjen en de tevredenheid over het lichaam van de partner. 1 op 5 mannen durft hier niet helemaal eerlijk over te zijn en houdt nog weleens wat informatie achter. Ook voor de vrouwen zijn dit gevoelige onderwerpen.

Wél eerlijk

Gelukkig zijn er ook dingen die we wél makkelijk bespreekbaar maken in onze relatie. Zo is zo’n 90% van de ondervraagden eerlijk over hoe blij hij of zij is met het geslachtsdeel van de partner. Ook durft bijna 94% van de mannen en vrouwen eerlijk tegen zijn of haar partner te zijn over soa’s in het verleden. Dat is fijn om te weten: dan hoef je daar in ieder geval niet aan te twijfelen.

Boekje open

Toch is het goed om over sex te communiceren met je partner en zo samen te ontdekken en te experimenteren. Zeker nu je weet dat jullie beiden misschien wel met fantasieën zitten die anders onuitgesproken blijven. Ons advies: gooi het boekje gewoon eens open en wie weet wordt jullie bedgeheim wel 1 van de leukste avonturen ooit…

Bron: Superdrug. Beeld: iStock.