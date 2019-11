Grotere kans op een beroerte als je in de stad woont

Wetenschappers van 2 onderzoeksinstituten in Barcelona en de Amerikaanse Brown University hebben ontdekt dat de kans groter is dat je een beroerte krijgt als je in de stad woont. Dit heeft alles te maken met geluidsoverlast.

Het onderzoek werd gehouden onder 3000 patiënten die in Barcelona werden behandeld na een herseninfarct.

Groen

Als je in een lawaaierige omgeving woont, heb je een groter risico op een herseninfarct. Stadsbewoners hebben volgens de onderzoekers maar liefst 30% meer kans op het krijgen van een beroerte. Bij mensen die dicht bij een groen gebied wonen, neemt die kans met 25% af.

Ernst van een infarct

Volgens de hoofdauteur van het onderzoek, Rosa María Vivanco, geven de onderzoeksresultaten een duidelijk verband tussen geluidsoverlast en luchtvervuiling en het risico op een beroerte aan. Ook heeft het invloed op de ernst van een infarct: “Dit is bovendien de eerste keer dat deze factoren zijn geanalyseerd met betrekking tot de ernst van een beroerte. Niet alleen neemt het risico op een beroerte in drukke steden toe. Ook verhoogt het niveau van overlast de ernst van het infarct. Hoe meer ruis, hoe ernstiger de situatie.”

Factoren

Onderzoeker Jaume Roquer vult aan: “De ernst van een beroerte is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het hersenletsel, het specifieke gebied van de getroffen hersenen, het subtype van een beroerte en bijbehorende risicofactoren. Het feit dat we naast al deze factoren hebben aangetoond dat milieuaspecten, zoals stedelijke geluidsniveaus, de ernst van een beroerte beïnvloeden, toont aan dat er politieke maatregelen moeten worden genomen om dit te handhaven.”

Bron: Science Daily. Beeld: iStock