Grotere voeten sinds je zwangerschap? Dat kan écht kloppen

Het klinkt als iets wat écht niet kan en toch is het een fenomeen wat door veel vrouwen niet onopgemerkt voorbij gaat: na hun zwangerschap passen ze plots hun schoenen niet meer. Hoe kan het dat sommigen grotere voeten krijgen nadat zij een kind hebben gekregen?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het vaker gebeurt dan je denkt.

Een zwangerschap brengt vaak allerlei kwaaltjes met zich mee. Ochtendmisselijkheid, rugpijn, moeheid, trek in de meest rare dingen of bijvoorbeeld slapeloosheid. Dit zijn zwangerschapskwalen waar dikwijls over gesproken wordt en waar niemand gek van opkijkt. Een groeispurt van je voeten is echter een minder bekend verschijnsel, en toch blijken veel zwangere vrouwen hiermee te maken te krijgen.

Blijvend grotere voeten

Wetenschappers van de Universiteit van Iowa schrijven in het wetenschappelijk tijdschrift Physical Medicine & Rehabilitation dat veel vrouwen kampen met grotere voeten tijdens en na een zwangerschap. De onderzoekers stellen dat deze plotselinge grotere schoenmaat in de meeste gevallen ook blijvend is. Om dit te onderzoeken maten ze de voeten van 49 zwangere vrouwen, om dit nogmaals ná de bevalling te doen. En wat bleek? Bij maar liefst 60 procent van de deelnemende vrouwen bleken de voeten gegroeid te zijn.

Wetenschappelijk vastgesteld

Het onderzoek wijst uit dat vrouwen voornamelijk grotere voeten krijgen na hun eerste zwangerschap. Na een eventuele tweede 0f derde zwangerschap werd het verschil in schoenmaat niet tot nauwelijks gezien. Terwijl het dikwijls afgeschilderd wordt als onzin, toont dit onderzoek aan dat het wel degelijk waar is dat je volgroeide voeten op latere leeftijd kunnen groeien door een zwangerschap. “We hebben nu wetenschappelijk vastgesteld dat er inderdaad permanente veranderingen in de voeten optreden”, aldus hoofdonderzoeker Neil Segal.

Mogelijke oorzaak

Er wordt gefluisterd dat de reden is dat hormonen ervoor zorgen dat de spieren in het vrouwelijk lichaam en de voeten soepeler worden. Omdat de vrouw ook zwaarder wordt door de zwangerschapskilo’s, zou dit de voetholte platter duwen. En daar zouden die grotere voeten dan ook door ontstaan. Om aan te tonen of dit echt zo is, is echter nog meer onderzoek nodig. Neil Segal laat op de website van de Universiteit van Iowa weten dat hij dit vervolgonderzoek snel wil starten, en hierbij ook wil onderzoeken of deze plotselinge vergrote voeten kunnen leiden tot andere klachten zoals artritis; een ziekte waarbij gewrichten ontstoken raken.

Bron: Nu.nl, Het Moederfront. Beeld: iStock