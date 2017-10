Zó kun je je haar 'trainen' om minder snel vet te worden

Zou je graag je haar niet zo vaak wassen, maar heb je dan na een dag al het gevoel dat je met een vet hoofd rondloopt? Je kunt je haar ‘leren’ om minder snel vet te worden.

Wanneer je vet haar namelijk vaak blijft wassen, blijft het ook snel vet worden. Je haar blijft dan olie produceren en daardoor blijft het ook vet. Maar door dit te doorbreken, kun je er wel voor zorgen dat het minder wordt. En dat kan al in 5 dagen.

Droogshampoo

Hoe je dat doet? Je wast je haar op de eerste dag goed en slaat vervolgens de 2e dag over. Je kunt wel droogshampoo gebruiken, maar het is beter om helemaal niets te gebruiken. Op de 3e dag heb je waarschijnlijk niet zo’n fris hoofd meer, maar was het dan nog steeds niet. Maak bijvoorbeeld een wilde vlecht of een losse knot zodat je ook niet steeds aan je haar kunt zitten. Daar wordt het alleen maar vetter van.

Uitspoelen

Op de 4e dag was je je haar nog een dag niet. Je mag je haar al wel uitspoelen met warm water, wat waarschijnlijk al een hoop gaat schelen. Op de 5e dag mag je je haar weer wassen. Gebruik na het wassen niet te veel stylingproducten zodat het daardoor niet snel vetter wordt. Wanneer je dit schema een paar weken volhoudt, zal je haar echt minder snel vet worden. Belangrijk daarbij: was het ook na die paar weken niet te vaak.

