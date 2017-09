Het begin van de herfst is daar. Naast de bladeren en de regen, is er nóg iets dat meer dan normaal zal vallen deze periode: je haar.

Na het douchen vind je een prop haren in het putje en je borstel zit ook meteen vol als je ermee door je haar bent gegaan. Ze liggen overal: op je bureau, op je kleren en als je helemaal geluk hebt vind je ze terug in je eten. De meeste mensen verliezen wel tot 4 keer meer haar dan normaal in de herfst.

Hoe komt het?

Haren groeien in fasen. In de eerste 2-8 jaar (de anagene fase) groeit het haar. Hierna stopt de haargroei voor een paar weken en laat het haar langzaam los (de catagene fase). Zodra dit haar is uitgevallen, groeit in 3 maanden tijd nieuw haar (de telogene fase).

De zomer heeft door de warmte en veel zonlicht een positieve invloed op onze hormonen en deze regelen ook onze haargroei. Haardeskundige Silvia Pagani: “Je haar is de spiegel van je gezondheid. Hoe je haar eruit ziet, hangt dus af van je lichamelijke en geestelijke gesteldheid.” Je haar gaat sneller groeien en meer haar bevindt zich in deze periode in de anagene fase. Als de zomermaanden voorbij zijn, zijn veel haartjes ook aangekomen bij het eind van hun groeifase en vallen ze uit.

Van binnenuit

Sylvia: “In de herfst moet ons lichaam weer aan de kou aanpassen en dat kan invloed hebben op de groeicyclus van het haar. Het is niets ernstig, zolang het niet langer duurt dan 6 weken.” Vind je het zelf wél erg, omdat je bijvoorbeeld dun haar hebt, dan kun je nieuwe haargroei stimuleren. Dit moet van binnenuit, dus investeer niet in dure haarmaskers, shampoo’s, etcetera. What to do: houd je hoofdhuid gezond!

Wat kun zelf tegen haaruitval doen?

IJzer, zink, vitamine A, B en Omega 3 zorgen voor een gezonde hoofdhuid. Kook wat vaker spinazie met zalm of kip, eet af en toe een eitje op brood en voeg walnoten, paranoten en/of pompoenpitten aan je yoghurt toe.

Borstel je haar. Niet borstelen of kammen heeft geen zin: haren die uit gaan vallen, kun je niet tegenhouden. Juist door het te blijven kammen en borstelen, stimuleer je de haargroei! Zo verbeter je de bloedsomloop in je hoofdhuid en verspreid je de oliën die daarop liggen over je haar, waardoor je het voedt en het haar meer glanst.

Maar vergeet niet om voorzichtig met je haar om te gaan. Dus als het wast, doe je dit niet met te warm water, want dat droogt het uit. Borstel niet te hardhandig, laat je haar drogen aan de lucht en gebruik geen föhn. Dit droogt je haar uit en maakt het breekbaar en slap, waardoor het sneller uitvalt.

Kies een shampoo die meer voor je hoofdhuid doet dan voor je haar. Uiteindelijk betekent een gezonde hoofdhuid mooi en gezond haar.

Gebruik zo min mogelijk chemische middelen. Als je je haar verft, doe dit dan niet vaker dan één keer in de 6-8 weken.

Stress en roken zijn echte boosdoeners voor haaruitval. Niet doen, dus.

En om niet te stressen: masseer je hoofdhuid één keer in de week zachtjes en met een paar druppels lijnzaadolie. Laat dit een paar uur intrekken en was je haar daarna. Een momentje voor jezelf én een gezonde hoofdhuid: ideaal!

Bron: TrendyStyle, Rubriek.nl, Vichy. Beeld: iStock.

