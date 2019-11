Onderzoek: kom van je slapeloosheid af door te haken

Haken is niet alleen een leuke hobby, het blijkt ook allerlei gezondheidsvoordelen te hebben. Zo zou het zelfs slapeloosheid kunnen oplossen.

Dit blijkt uit onderzoek van Australische wetenschappers. Hieraan deden 8000 deelnemers mee, die regelmatig tot dagelijks haakten.

Resultaten

90% van de deelnemers gaf aan rustiger te worden van haken. 82% voelt zich gelukkiger na een potje haken en 70% zegt dat het zorgt voor een beter geheugen en betere concentratie. Hoofdonderzoeker dokter Pippa Burns vertelt: “De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat het veel positieve voordelen biedt voor mensen op het gebied van welzijn.” Nu duidelijk is dat haken zoveel positieve voordelen kan bieden, is het goed om mensen aan te moedigen om de hobby als een soort selfcare te in te zetten.

Slaapproblemen

Haken voor het slapengaan kan ervoor zorgen dat je makkelijker in slaap valt. Het steeds herhalen van de simpele haakbewegingen zorgt ervoor dat je lichaam en geest tot rust komen. Ook kan haken piekeren, angst en stress verminderen doordat je je een tijdlang alleen op je handen focust.

Liever breien? Dat kan natuurlijk ook. Ons breiboek helpt je hierbij een handje.

Bron: HLN. Beeld: iStock