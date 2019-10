Dit is waarom we een hand voor onze mond slaan als we schrikken

Doe jij het ook? Onbewust je hand voor je mond slaan als je ergens van schrikt? Dat is niet zo gek. Cognitief psycholoog Mariska Kret legt in de Volkskrant uit waarom we dit doen.

De reden zou zijn dat we met die hand onze emoties willen verbergen. Dit om te voorkomen dat soortgenoten zien dat we bang zijn. Met die hand onderdrukken we daarnaast een kreet van angst of schrik.

Bescherming

Aan de Volkskrant vertelt Kret: “Het is hoe dan ook een gebaar om jezelf te beschermen. Tegen soortgenoten aan wie je je zwakte niet wilt tonen. Maar misschien ook om te voorkomen dat je schadelijke stoffen binnenkrijgt. Wie heftig schrikt, spert zijn mond en ogen wagenwijd open. Vergelijk het met het afdekken van je oren als je een harde knal hoort; ook zo’n beschermend gebaar.”

Cultuur

Voor een culturele reden valt ook nog wat te zeggen. Willen we de kreet niet onderdrukken omdat het niet netjes is om in het openbaar te gillen? Toch lijkt het erop dat de reactie redelijk universeel is. Mariska sluit culturele verschillen niet uit: “Toen we deze vraag in het laboratorium bespraken, zei mijn Koreaanse postdoc meteen dat een opengesperde mond in haar cultuur als heel onplezierig wordt gezien, als vies zelfs.”

Nader onderzoek

Mariska is van plan om meer onderzoek te doen naar schrikreacties: “Want niet iedereen slaat in alle schrikachtige situaties de hand voor de mond. We willen kijken in welke situaties welke uitingen van emotie zich voordoen en of het uitmaakt als er anderen in de buurt zijn. Vrijwel alle studies met mensen zijn gedaan aan de hand van foto’s: hoe reageren proefpersonen op plaatjes van mensen met verschillende gezichtsuitdrukkingen? Wij willen proefpersonen observeren als ze aan echte situaties worden blootgesteld.”

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock