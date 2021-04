Dankzij dit handige trucje weet je of jij een bril nodig hebt of niet

Er gaan heel wat testjes aan vooraf om te bepalen of je een bril nodig hebt. Maar wat als je nou naar maar één foto hoeft te kijken om te zien of jouw ogen in orde zijn? Dat zou toch stukken makkelijker zijn?

We hebben goed nieuws voor je: zo simpel kan het zijn!

Studenten van de Massachusetts Institute of Technology hebben een optische illusie gecreëerd. Die bepaalt of je goed kunt zien of even een bezoekje aan de opticien moet brengen. Het enige wat je hoeft te doen, is kijken naar onderstaande foto. Wie zie je?

Als je Albert Einstein zag, hebben we goed nieuws voor je: je ogen zijn in orde. Maar voor degenen die Marilyn Monroe zagen, hebben we minder goed nieuws: we raden je aan toch even een afspraak bij de opticien te maken en te checken of je een bril nodig hebt.

Hoe werkt het?

Apart, hè? Maar hoe werkt zo’n plaatje nou. Dat is eigenlijk heel simpel. Hoe scherper je blik, hoe meer details je in de afbeelding kunt zien. Albert Einstein is in deze afbeelding veel gedetailleerder weergegeven. Van dichtbij zie je zijn snor en rimpels. Maar voor wie minder goede ogen heeft, vervagen deze scherpe lijnen. Ditzelfde gebeurt als je van een verre afstand naar de foto kijkt. Als de scherpe lijnen wegvallen, blijft er een wazige vlek over. En die wazige vlek heeft de vorm van Marilyn Monroe.

