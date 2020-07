Handig voor vakantiegangers: het woord ‘mondkapje’ in 11 talen

Ga je binnenkort op vakantie naar het buitenland? Dan is er één woord dat je waarschijnlijk nodig hebt, maar dat niet in je taalgids van vorig jaar staat: mondkapje. Hier vind je 11 correcte vertalingen op een rij.

Zo voorkom je dat je jezelf om een ‘mouth cap’ hoort vragen aan een caissière.

Tegenwoordig heeft ieder land wel eigen regels over mondkapjes. Moet je er een op in het openbaar vervoer? In winkels? In theaterzalen en musea? Dat verschilt soms per gebied. Ook kunnen deze regels zomaar veranderen, wanneer je in een land op vakantie bent. Zo is het sinds zaterdag in België verplicht om een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters, musea en gebedshuizen.

Voorkom problemen

Daarom is het verstandig om voldoende mondkapjes mee te nemen als je op reis gaat en te zorgen dat je de lokale regels kent. Toch kan het voorkomen dat je tijdens je verblijf extra mondkapjes wil aanschaffen of dat je ergens wil vragen of een mondkapje opdoen daar verplicht is. Dan is het wel handig om te weten wat de correcte vertaling van het woord eigenlijk is.

Vertalingen

Hoewel veel mensen tegenwoordig de Google Translate-app wel op hun mobiel hebben staan, kun je in het buitenland natuurlijk last krijgen van internet problemen. Daarom raden wij je aan om onderstaand rijtje even te screenshotten of over te schrijven:

• Engels: face mask

• Frans: masque

• Duits: mundmaske

• Spaans: mascarilla

• Italiaans: mascherina

• Portugees: máscara de protecção

• Pools: maska na twarz

• Zweeds: munskydd (of ansiktsmask)

• Turks: ağız ve yüz maskesi

• Tsjechisch: rouška

• Kroatisch: maska za lice

Zelf maken

Om ervoor te zorgen dat je op vakantie niet zonder mondkapjes komt te zitten, kun je er natuurlijk het beste een aantal van huis meenemen. Dit herbruikbare mondkapje maak je zelf binnen 10 minuten.

Bron: ANWB. Beeld: iStock