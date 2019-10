Hangbillen? Met déze trucjes worden je billen zo weer strak

Naar mate je ouder wordt, gaan helaas vaak ook je billen een beetje hangen. Bovendien is niet iedereen gezegend met een mooie, strakke bilpartij.

Gelukkig zijn er genoeg trucjes om je billen te trainen, want zo héél moeilijk is het niet om van die hangbillen af te raken.

Vetweefsel

Billen bestaan niet alleen uit bilspieren, maar ook uit weefsel. Tot grote frustratie van veel vrouwen, want bij veel vrouwen bestaan de billen vaak uit meer vetweefsel dan spieren. Vet gaat uiteindelijk hangen, waardoor je hangbillen krijgt.

Trainen

De vorm van de billen zit deels in de gene. Sommige worden nu eenmaal geboren met stevige billen. Mocht je helaas niet geboren worden met een mooie, strakke bilpartij? Dan kun je je billen trainen. Door je billen te trainen, kun je echt ronde bilspieren krijgen. Daarnaast verdwijnt er vet omdat je tijdens het trainen calorieën verbrand. Het trainen van je billen heeft dus een dubbele functie.

Grote bilspier

Je kunt niet spreken over dé bilspier, want je billen zijn opgebouwd uit 4 bilspieren. Maar de grote bilspier (Musculus glutaeus maximus) bepaalt het grootste deel van de vorm van de billen. Om van die hangbillen af te raken, is het dus belangrijk dat je je grote bilspier traint. Dan heb je meeste kans om ook daadwerkelijk resultaat te zien.

Oefeningen

Zorg voor een zachte ondergrond en ga op de grond liggen. Leg je armen langs je lichaam en trek je knieën op. Beweeg langzaam je heupen omhoog zodat je lichaam een diagonale lijn vormt. Span je bilspieren zoveel mogelijk aan en hou deze positie zolang mogelijk vast. Vervolgens kun je weer langzaam terug gaan naar de beginpositie. Dit wordt ook wel de ‘hip trust’ genoemd. Doe drie series van elk 20 herhalingen.

Van alle bilspier oefeningen is dit de bekendste. Het is een ‘vervelende’ maar effectieve oefening. Zorg opnieuw voor een zachte ondergrond. Neem plaats op de grond, en ga zitten op je handen en knieën. Zorg dat je je rug recht houdt. Beweeg nu je linkerbeen in gebogen stand naar achteren tot een gestrekt been. Je bovenbeen is nu op lijn met je lichaam. Span ook bij deze beweging telkens je bilspieren aan. Herhaal deze beweging 20 keer per been.

Ga met je benen gestrekt op je linkerzij liggen. Leg je linkerarm plat op de grond en je hoofd op je linkerarm. Zorg dat je rug helemaal recht is. Met je rechterhand steun je op de ondergrond. Deze arm maakt een hoek van 90 graden. Je linkerbeen is iets gebogen en ligt op de grond. Nu til je vervolgens je rechterbeen op van de grond. Je been maakt nu een zijwaartse beweging omhoog in het verlengde van je lichaam. Zorg dat je voet gebogen is. We raden aan om twee setjes te doen per been van 20 herhalingen. Vergeet niet steeds weer je bilspieren aan te spannen.

Niet zitten

Naast je billen trainen, zijn er ook andere manieren waarop je kunt voorkomen dat je hangbillen krijgt. Zo worden je billen plat en slap van zitten. Voorkomen is beter dan genezen, dus probeer zo min mogelijk te gaan zitten. Heb je een kantoorbaan? Probeer dan regelmatig een rondje te gaan lopen en ga ’s ochtends staan in de tram of bus.

Ook is het goed voor je billen om wat vaker hakken te dragen. Ook laarsjes met een kleine hak kunnen al helpen. Wissel vaak af, zodat je bilspieren steeds aan het werk moeten om jou in balans te houden.

Lukt het maar niet om van die hangbillen af te raken? Vloggers Pien en Juul vinden de perfecte broek om hangbillen te camoufleren:

