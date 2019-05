Libelle Legt Uit: kun je beter buiten of op een loopband hardlopen?

Nu het mooi weer is, is een rondje door het park joggen helemaal geen straf. Maar met regen ren je waarschijnlijk liever binnen. Daarom de hamvraag: wat is beter, buiten hardlopen of op een loopband?

Libelle legt het je haarfijn uit en kan je direct vertellen dat beide vormen sowieso al hartstikke goed zijn. Het is het meest afhangend van je persoonlijke situatie.

Hardlopen op een loopband

Wanneer je snel last hebt van je gewrichten, is hardlopen op een loopband een iets beter idee voor jou. De egale ondergrond en voornamelijk de demping die verwerkt is in loopbanden, maakt het minder belastend voor je lichaam. De kans op blessures is dus een stuk lager dan wanneer je buiten rent.

Trainen

Ook voor trainingen is een loopband erg handig. Je kunt werken met circuits, je kunt de snelheid aanpassen en zelfs gedoceerd hellingen in je hardloopsessies toepassen. Omdat je ook niet te maken hebt met weersomstandigheden die het hardlopen kunnen tegenwerken, is de loopbaal ideaal voor mensen die serieus trainen.

Hardlopen in de buitenlucht

Hardlopen op een natuurlijke ondergrond is belastender voor je gewrichten, maar het heeft ook voordelen. Zo kan het verschil van ondergrond – van gras tot asfalt en kiezelstenen – de trainen intensiever maken. Je traint je billen en benen ook wat meer buiten, omdat je benen niet zoals op de loopband vanzelf naar achteren geduwd wordt.

Mentale gezondheidsvoordelen

Hardlopen heeft een stressverlagende werking, waar je het ook doet. Beweging zet sowieso zoden aan de dijk. Maar de frisse buitenlucht zou meer mentale gezondheidsvoordelen hebben.

Bron: Santé. Beeld: iStock