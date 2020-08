Libelle Legt Uit: hoe slecht is hardlopen op oude sportschoenen?

Wil je weer beginnen met hardlopen of loop je al een poos op dezelfde schoenen en twijfel je of je oude sportschoenen nog een rondje mee kunnen? De kans is groot dat ze aan vervanging toe zijn; dat moet namelijk vaker dan je denkt.

Blijf je rennen op oude gympies, liggen blessures op de loer.

De meeste sportscholen zijn weer open, maar met het mooie weer is het ook lekker om buiten te sporten. Om je conditie op peil te houden of te verbeteren, ben je daarom misschien wel (weer) gaan hardlopen en heb je je oude sportschoenen uit de kast getrokken. Nu vraag je je alleen af: hoelang gaan die dingen mee?

Versleten schoenen

Nou, geen járen in ieder geval. Oude, versleten hardloopschoenen maken je namelijk extra kwetsbaar voor blessures. Hardloopschoenen zijn ontworpen om demping en steun te bieden tijdens het rennen. Bij iedere stap die je zet, moet je lichaam namelijk een flinke impact incasseren. Nieuwe, goede hardloopschoenen maken dit een stuk minder zwaar voor je lichaam, waardoor je dus ook minder snel blessures zult krijgen.

Blessures

Hardloopschoenen waarvan de zool versleten is, bieden die schokdemping echter niet meer. En dat maakt dat je rondje door het park eigenlijk meer slecht dan goed voor je is. Het kan namelijk zorgen voor fasciitis plantaris, een pijnlijke ontsteking aan het peesblad, onder de voetzool. Daarnaast kan ook je achillespees ontstoken raken door hardlopen op oude schoenen én kan het zorgen voor overbelaste knieën. Het gebrek aan demping zorgt in het ergste geval voor een pijnlijke (scheen)beenvliesontsteking. Dat wil je niet, want herstel duurt vaak behoorlijk lang.

Vervangen

Een nieuw paar schoenen aanschaffen voor je hardlooptraining is dus geen overbodige luxe. En het vervangen van je paar schoenen moet sneller dan je denkt, want verschillende onderzoekers raden aan dit al na 400 à 800 kilometer te doen. Wanneer je gemiddeld twee keer per week een rondje van vijf kilometer rent, zijn je schoenen na ongeveer een jaar aan vervanging toe.

