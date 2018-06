Slaat je hart weleens over? Waarom dat niet verontrustend hoeft te zijn

Even een pauze in je hartslag: kun jij daar ook zo ongerust van worden? Het hart is de belangrijkste motor van ons lijf, niet zo gek dat we het geen prettig idee vinden als het een beetje hapert.

Voor wie al eens een bezoekje aan de huisarts heeft gebracht als klacht een overslaand hart: je bent niet de enige. Elk jaar gaan meer dan 17.000 Nederlanders naar de huisarts met deze klacht, aldus dit artikel in de Volkskrant dit weekend.



Netjes kloppend hart

Maar hoe kan dat eigenlijk, zo’n hart dat niet gewoon netjes 24 uur per dag regelmatig doorslaat? Isabelle van Gelder, hoogleraar cardiologie aan het UMCG in Groningen: “Die overslag noem ik ook wel een extra slag. Die valt te vroeg. Daardoor is de pauze tot de volgende slag wat langer.’ Tijdens die langere pauze krijgt het hart meer tijd om zich met bloed te vullen. Om die grotere hoeveelheid bloed door te sluizen, moet het hart even een zetje geven met een krachtiger slag: BOEM!”.

Oorzaken

Wat blijkt: die hartoverslagen zijn vrijwel altijd onschuldig. Sommige mensen voelen ze, anderen vrijwel nooit. Stress kan de boosdoener zijn, maar ook dat hóeft niet. Stimulerende stoffen zoals cafeïne, alcohol en cola kunnen wél een belangrijke rol spelen, aldus de hoogleraar. Slim om daar een beetje mee op te passen dus, mocht je last hebben van zo’n onregelmatig kloppend hart.

Andere levensfase

In bepaalde levensfasen kun je meer last hebben van zo’n overslaand hart. Te denken valt aan een scheiding, met pensioen gaan of een ontslag. Het goede nieuws? Zo’n onregelmatig kloppend hart werkt volgens de hoogleraar vaak net zo goed als een regelmatig kloppende.

Toch even langs de huisarts?

Alleen als je ook andere klachten naast je onregelmatig kloppende hart ervaart, zoals benauwdheid, is een bezoekje aan de huisarts aan te raden. Hij of zij kan snel horen of er echt iets mis is of het ‘gewone’ hartoverslagen zijn.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock