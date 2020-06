Waarom het hebben van een nachtmerrie juist goed voor je is

Word je ’s nachts weleens badend in het zweet wakker, omdat je een nachtmerrie hebt gehad? Behoorlijk vervelend. Toch heeft het hebben van een vervelende droom ook zo z’n voordelen.

Iedereen droomt, of je het nu onthoudt of niet. Maar waarom dromen we eigenlijk en wat is het nut van een nachtmerrie?

Verwerking

Uit onderzoek van universiteit van Montréal blijkt dat dromen een belangrijke rol spelen in het verwerken van de dag, je emoties en je geheugen. Dankzij een nachtmerrie kun je alle stress, spanningen en angsten die je de afgelopen dag hebt gehad, ’s nachts een plaats geven. Kortom: nachtmerries helpen je dus om beter om te gaan met stress, concluderen de wetenschappers. Negatieve dingen en herinneringen krijgen zo een plekje.