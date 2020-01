Over de top taarten en 'weer niet gelukt'-baksels in 'Heel Holland bakt'

Het is eind januari en volgens Heel Holland bakt-presentator André van Duin hebben de meeste Nederlanders inmiddels hun goede voornemens wel opgegeven. Een goede reden om de uitzending van het bakprogramma het thema ‘weer niet gelukt’ mee te geven, vond hij. Ook bevatte de aflevering weer een flink aantal caloriebommen en over de top creaties.

Opgelet: dit artikel bevat spoilers over de aflevering.

Heel Holland bakt 2020

De uitzending begon met chocolade bombes. Een taart bakken in de vorm van een bol, bleek nog best lastig. Sommige kandidaten haalden hun taart te vroeg uit de koeling, waardoor er niets van de vorm overbleef. Maar vakkundig als iedereen is, lukte het uiteindelijk – in de laatste paar minuten – toch nog om een prachtige bol te presenteren.

Over de top taarten te veel over de top?!

Na de technische opdracht, een hazelnootrol, was het tijd om een over de top taart te fabriceren. De kandidaten pakten helemaal uit met roze kleurstof, popcorn, veel chocolade, macarons, donuts en nog veel meer.

Toch vonden de juryleden het soms iets te veel. Wat de kijkers thuis niet helemaal snappen. Want, dat was toch de opdracht?

Robèrt tegen Aline: "Ik vind het wel erg veel…"

Ehh ja, dat was toch ook de opdracht? 🤨 #overdetoptaart #heelhollandbakt — madameminke (@madameminke) January 26, 2020

Is ietsjes te! Ja 😫 opdracht was over de top taart 😱 #heelhollandbakt — Evelien Engelage (@EvelienEngelage) January 26, 2020

Dan moet je een over de top taart maken en dan zegt rober het is teveel, je vraagt toch over de top #heelhollandbakt — Jolande (@jolande_80) January 26, 2020

Ik vond Robèrt vandaag niet objectief. Esther doet bij voorbaat alles goed en Aline doet bij voorbaat alles fout. Over de top en haar taart heeft teveel elementen?! Nee, niet leuk dit. #heelhollandbakt — Esther (@Estherrr20) January 26, 2020

6e bakker gaat naar huis

Voor Aline betekende het helaas dat ze het programma moest verlaten. Ze had het al verwacht, zegt ze in de aflevering. “De rest was beter deze keer. Het ging niet zoals ik het wilde. Alles zat tegen. Mijn spatel loste op in de karamel en ik had een heel handig popcornapparaatje meegenomen en dat ging ook nog eens kapot.”

