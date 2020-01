Heerlijk: vrouwen delen massaal foto met hun kleine(re) man

Een man die een kop kleiner is dan jij… veel vrouwen halen er hun neus voor op. Lizz Adams liet zien dat dat onzin is en werd zo per ongeluk de aanstichter van een geheel nieuwe beweging: die van vrouwen met een kleine(re) man.

De man van Lizz telt niet meer dan 165 centimeters. Dat is voor een man toch wat aan de korte kant. Dat Lizz hoog boven haar man uit torent, interesseert haar niets. Ze vindt het belachelijk dat veel vrouwen alleen een relatie willen met een langere man. Op Twitter deelt ze een foto van hen samen met de tekst:

“Al 8 jaar gelukkig getrouwd met mijn 1.65 meter grote koning. Terwijl jullie niks meer horen van 1.88 meter hoge alcoholisten die amper een letter kunnen lezen, maar prima, blijf maar vasthouden aan het idee dat je alleen maar met langere mannen wil daten.”

Happily married to my 5’5” king for 8 years while y’all are getting ghosted by 6’2” alcoholics with 7th grade reading levels but go off about how you only date tall men I guess pic.twitter.com/WzUL7ywk8F

De comedian had op dat moment nog geen idee wat haar tweet teweeg zou brengen. Vrouwen delen nu massaal foto’s van zichzelf met hun kleine(re) man. En als je al die knappe koppels bij elkaar ziet, zie je dat inderdaad: size doesn’t matter.

im 6’ and my boyfriend is 5’10” and he treats me like a fuckn QUEEN. here’s us at halloween pic.twitter.com/d54VnYDp1N — moonshine marinara (@monetmignon) December 14, 2019

Ain’t nobody hotter than my 5’3” husband pic.twitter.com/ei46pRQ4ob — Whitney ✌🏼 (@whitalynn_xo) December 14, 2019

24 years together, 3 kids and a dog. 5’10 vs 5’6 and still so in love 😍 pic.twitter.com/a4qWuoQNX5 — Mafedelori (@Mafedelori) December 14, 2019

Relatable! He’s about 5 inches shorter and we recently got married. I never thought I’d be married to a shorter guy, but here we are, killin it 🤷🏻♀️ pic.twitter.com/slHuIRiFFO — Emmalee ✌🏼 (@EmmaleeAlese) December 14, 2019

My husband is standing on his tip toes in this picture! pic.twitter.com/dwwykSrO6i — Alison More (@AllieMore) December 14, 2019

