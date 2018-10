Heb je een hekel aan knuffelen? Dít kan de oorzaak zijn

Lekker samen met je liefde op de bank onder een dekentje. Voor sommige mensen de perfecte invulling van een koude herfstavond, voor de ander een nachtmerrie. Want lang niet iedereen houdt van knuffelen. En daar is een verklaring voor.

Er wordt veel geknuffeld in het dagelijks leven, heel veel. Vrienden, familie, geliefden; wat je relatie met iemand ook is, er ligt altijd een knuffel op de loer. Vervelend als je daar echt niet op zit te wachten. Ligt dat nou echt aan jou? Want heel veel mensen houden wél van een knuffel op zijn tijd? Volgens experts heeft je opvoeding invloed op jouw knuffelgedrag. Of je wel of niet graag knuffelt, wordt volgens experts al bepaalt als je heel jong bent. Uit onderzoek gepubliceerd in Comprehensive Psychology in 2012 blijkt dan ook dat wanneer ouders veel knuffels geven, de kinderen als ze volwassen zijn ook van knuffelen houden. En dat zou weer belangrijk zijn voor de emotionele opvoeding.

Inhalen

Mensen die vroeger niet veel knuffels kregen, kunnen het moeilijk vinden om op latere leeftijd een knuffel te krijgen of hun eigen kinderen een knuffel te geven. Maar dat is lang niet altijd zo. Deze kinderen kunnen ook juist op latere leeftijd fanatieke knuffelaars worden omdat ze iets in te halen hebben.

Ongemakkelijk

Houd jij niet van knuffelen en wil je dat veranderen? Experts zeggen dat je het dan tóch gewoon moet doen. Het ongemakkelijke moment duurt maar even en waarschijnlijk zal dat op den duur verdwijnen als je jezelf er toe zet om de knuffel af en toe gewoon toe te staan. Het belangrijkste: dwing jezelf nergens toe. Niet iedereen hoeft natuurlijk fan van knuffelen te zijn.

Bron: Time.com. Beeld: iStock.