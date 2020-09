Het liefst slapen we natuurlijk het klokje rond, maar helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Heb jij last van slapeloosheid en lukt het je maar niet om genoeg slaap te pakken? Wellicht gaat deze ochtendgewoonte je helpen.

In het boek Dreamland: Adventures in the Strange Science of Sleep deelt de Amerikaanse auteur en journalist David K. Randall een bijzondere tip die je van slapeloosheid kan verlossen.

Dé tip tegen slapeloosheid

In zijn boek legt Randall uit dat hij zich nooit echt met slaap heeft bezig gehouden, tot hij plotseling begon te slaapwandelen. Hij besloot onderzoek te doen naar het fenomeen ‘slapen’ en deed een aantal bijzondere ontdekkingen. Zo blijkt het dat mensen een stuk beter slapen als ze in de ochtend worden wat zonnestralen meepakken. Volgens Randall is dit dan ook een goede tip voor mensen die kampen met slapeloosheid. “Het krijgen van meer zonlicht in de ochtend kan helpen om de interne klok van je hersenen te herstellen waardoor je ’s avonds makkelijker inslaapt,” aldus Randall.