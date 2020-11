Helpt aspirine tegen aanhoudende coronaklachten?

De gevolgen van het coronavirus zijn niet mis. Na besmettingen met Covid-19 kampen velen weken of zelfs maanden later nog steeds met aanhoudende klachten. Maar volgens Diederik Gommers kan een simpele aspirine de oplossing zijn om deze klachten te verminderen.

Dat vertelt hij in de podcast Virusfeiten van NPO 1.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, vertelt in de podcast dat aspirine ingezet kan worden om aanhoudende klachten zoals vermoeidheid te verminderen. Volgens de viroloog heeft een grote groep herstelde coronapatienten te maken met dergelijke vermoeidheidsklachten die maar niet over gaan.

Verminderde zuurstofopname

De reden voor deze vermoeidheidsklachten is onder andere een ontstoken hartspier, maar ook trombose is een veelgehoorde klacht. Doordat er kleine bloedpropjes in de aderen bij de longen ontstaan, vermindert de zuurstofopname in het lichaam. En dat zorgt voor die extreme vermoeidheid als nasleep van het virus, legt Gommers uit.

Aspirine als wondermiddel

Mensen die in het ziekenhuis belanden met het coronavirus krijgen bloedverdunners toegediend die deze klachten verminderen. Maar mensen die thuis uitzieken krijgen deze niet. Een simpele aspirine, die in feite ook een bloedverdunner is, zou volgens Diederik Gommers stolsels in de longvaten tegengaan en daarmee vermoeidheid kunnen verminderen. Let op: het gaat hier wel om de ouderwetse aspirine, niet een pijnstiller met de werkende stof paracetamol die we nu vaak ‘een aspirientje’ noemen.

Afwachten

Meerdere studies tonen succesvolle resultaten, maar toch wil Gommers Nederlanders nog niet officieel adviseren om aspirine tegen coronaklachten te slikken. “Kleine studies laten zien dat patiënten die aspirine nemen het goed doen. Maar er lopen nog grote internationale studies naar die we eerst moeten afwachten”, aldus de voorzitter.

Bron: Margriet. NPO Radio 1. Beeld: iStock