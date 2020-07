Libelle Legt Uit: helpt het slapen op een zijden kussen tegen rimpels?

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor je lichaam en dus ook je huid. Maar wist je dat je door slapen ook juist rimpels kan krijgen?

Wanneer je een paar avonden achter elkaar slecht slaapt, kunnen je oogleden en mondhoeken wat gaan hangen, kunnen je ogen rood en dik worden en wellicht ontstaan er zelfs donkere kringen. Op de lange termijn kan weinig slaap zelfs voor een versnelde huidveroudering zorgen. Kortom: slaap is goed voor je huid.

Maar aan de andere kant kan je door slapen ook juist rimpels krijgen. Dit heeft te maken met je slaaphouding. Wanneer je op je buik of zij slaapt, staat er meer spanning en compressie op de huid van het gezicht en kunnen er op een gegeven moment meer rimpels ontstaan.

Glad

De beste manier om deze rimpeltjes te voorkomen is door op je rug te slapen, maar hier heb je vaak geen controle over. Daarom slapen veel mensen op een zijden kussen. Het gladde en zachte materiaal zou je huid helpen in de plooi te blijven en het zorgt voor minder wrijving. Maar is een zijden kussen echt zo effectief?

Geen wetenschappelijk bewijs

De druk op je kussen zal niet ineens heel anders zijn bij een katoenen of zijden kussen, dus in dat opzicht zal je door een zijden kussensloop niet zomaar minder compressierimpeltjes oplopen. Daarnaast zou zijden je huid beter beschermen tegen vochtverlies in de nacht, aangezien zijde minder vocht opzuigt dan katoen. Maar hier is geen wetenschappelijk bewijs voor. Wel is het duidelijk dat nylon en zijde vaak voor irritaties zorgen en dat is bij katoen niet het geval.

Dít oer-Hollandse voedingsmiddel op je gezicht aanbrengen werkt perfect tegen rimpels:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Uncover Skincare. Beeld: iStock