Zo vaak zou je je herbruikbare waterflesje moeten afwassen

Steeds meer mensen hebben er eentje: een herbruikbaar waterflesje, die je dus niet als ‘ie leeg is in de vuilnisemmer kiept.

In principe zijn die mensen hartstikke goed bezig, want al die plastic wegwerpflesjes zijn hartstikke slecht voor ons milieu.

Maar hoe vaak moet je nu eigenlijk zo’n herbruikbaar waterflesje afwassen?

Experts van het Good Housekeeping Institute raden het volgende aan: “Elk waterflesje zou eigenlijk na ieder gebruik afgewassen moeten worden, om zo te voorkomen dat bacteriën in het flesje zich snel ontwikkelen en verspreiden.”

Let op de groeven

“Gebruik afwasmiddel en heet water en zorg ervoor dat je in alle groeven van je flesje komt met je afwasborstel of schuursponsje”, gaan de experts verder. “Maar als je flesje vaatwasserbestendig is, kun je hem het beste wassen in je vaatwasser.”

Bacteriën zijn dol op een vochtige omgeving, dus door je herbruikbare waterflesje niet genoeg schoon te maken, zorg je ervoor dat het aantal bacteriën in je drinkfles snel toeneemt. De volgende keer als je je flesje even omspoelt, is het dus verstandiger om ook even je afwasmiddel erbij te pakken, aldus het Good Housekeeping Institute.

Benieuwd hoe je de dop van je flesje en andere kleine elementen het beste kunt wassen in de vaatwasser? Nou, zo dus:

Bron: Country Living. Beeld: iStock.