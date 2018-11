Waarom je juist in de herfst beter niet in je neus peutert

Het wordt de komende dagen echt wat frisser: zo rond de 11 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

En waar je dan gelijk mee moet stoppen, is met neuspeuteren. Je denkt misschien dat het niet veel kwaad kan, een snotje weghalen… Maar je kunt er sneller de griep van krijgen.

Dat komt omdat de griep- en verkoudheidsvirussen in druppeltjes snot, slijm en speeksel zitten. De virussen worden verspreid doordat mensen met elkaar in contact zijn en deze wat onsmakelijke lichaamssappen met elkaar uitwisselen. Maar je kunt ook besmet raken als je iets met je handen hebt aangeraakt wat zieke mensen ook hebben aangeraakt. Als je dan vervolgens met die vingers in je neus verdwijnt… Tja, dan is het vragen om problemen.

Omdat die virussen nu eenmaal in het najaar meer rondgaan, is het nu beter dan ooit om te stoppen met in je neus peuteren. Voor je het weer smeer je er een bacterie in en steek je jezelf aan… En dagen lang plat in bed liggen, daar wordt niemand vrolijk van. Vaak je handen wassen en ver weg van die neus blijven, dus.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock