Zó herken je het verschil tussen een verkoudheid en corona

Het is herfst, dus grote kans dat je binnenkort weer een verkoudheid oploopt. In tijden als deze is dat niet alleen vervelend, maar ook verwarrend: want hoe bepaal je nu of het om een verkoudheid, misschien wel griep of om het coronavirus gaat?

De symptomen liggen dicht bij elkaar, maar toch zijn er een aantal verschillen.

Verkoudheid vs. Corona

Ben je besmet met het coronavirus, dan heb je waarschijnlijk verhoging. Corona is vaak het best te herkennen aan een combinatie van koorts en andere klachten, met name hoesten. Daarnaast is kortademigheid een veelvoorkomend symptoom van het coronavirus, terwijl mensen bij een griep of verkoudheid meestal niet kortademig zijn. Ook verliezen mensen geïnfecteerd met het coronavirus vaak hun reuk en smaak. Symptomen van een verkoudheid zijn vaak juist keelpijn, hoofdpijn en soms spierpijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde een overzichtelijk schema op van de symptomen van corona, griep, verkoudheid en stress:

Volgorde klachten

Ook de volgorde van de symptomen kunnen je iets zeggen over je infectie. Zo krijgen de meeste coronapatiënten eerst koorts en beginnen ze pas daarna te hoesten. Dat is volgens wetenschappers van de USC anders bij griep: bij griep begin je doorgaans juist eerst te hoesten en volgt pas daarna de koorts. Dat kan dus een belangrijke aanwijzing zijn om griep al in het beginstadium van Covid-19 te onderscheiden, te meer omdat het nieuwe coronavirus twee tot drie keer besmettelijker is dan het griepvirus.

De onderzoekers stelden voor corona deze rangschikking op: