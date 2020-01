Hoe je je hersenen kunt trainen om gelukkig te zijn

Beter omgaan met (onverwachte) uitdagingen in het leven? Wetenschappers hebben aangetoond dat mensen die positiever in het leven staan, beter met uitdagingen kunnen omgaan. En goed nieuws: je kunt je hersenen trainen om positiever te zijn als je even niet zo gelukkig bent.

Shawn Achor, wetenschapper aan de Harvard University: “Gelukkig zijn is wetenschappelijk gezien een keuze.” Hij toont aan dat je kunt leren om blij te zijn, in welke omstandigheden je ook zit. Veerkracht is hier bepalend. Hoe meer veerkracht, hoe makkelijker je uit moeilijke situaties weet ‘op te veren’.

Advertentie

Gelukkig zijn kun je trainen

Net als je spieren kun je je veerkracht trainen. Onderzoek van The Kavli Foundation toont aan dat hersenen in je hele leven nieuwe verbindingen maken. Neuroplasticiteit wordt dat genoemd. Als je je brein traint wordt hij sterker. Een sterk brein betekent dat je nieuwe verbindingen maakt, en die nieuwe verbindingen zorgen ervoor dat je op lange termijn een positieve mindset hebt.

Happiness-work-out

Maar hoe train je deze spier? Voor deze happiness-work-out heb je slechts 2 minuten op een dag nodig. Kies simpelweg een van onderstaande opties:

Schrijf 3 dingen op waar jij die dag dankbaar voor bent, en schrijf er ook bij waarom. Bied iemand aan om te helpen. Elke keer als je iemand tegenkomt, kijk diegene recht aan en lach. Start je dag met iemand een complimentje te geven. Schrijf een leuke ervaring op die je in de afgelopen 24 uur gehad hebt.

Getest en bewezen

11.000 medewerkers van een ziekenhuis in New Orleans hebben deze work-out geprobeerd. Wanneer zij elkaar kruisten in de gang, keken ze elkaar recht aan en gaven elkaar een vriendelijke glimlach. Na dit een half jaar gedaan te hebben bleek hun geluksniveau veel hoger te zijn. Shawn Anchor testte het zelf ook met zijn medewerkers. Hij vroeg hen om elke dag een van de happiness-work-outs te doen, ze mochten zelf kiezen welke. Na 4 maanden nam hun geluksniveau sterk toe.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The Kavli Foundation, Beeld: iStock