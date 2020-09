Het bestaat, maar 1 op de 4 mannen gelooft er niet in: de penopauze

We weten allemaal dat vrouwen op een bepaald moment de menopauze bereiken. Maar blijkbaar bestaat er ook zoiets bij mannen: de penopauze. Maar wat is dit precies?

Er rust al jaren een taboe op en 1 op de 4 mannen gelooft niet eens dat het bestaat.

Krakende gewrichten, wat extra kilo’s en een verminderd libido: nee, de overgang is niet bepaald sexy. Daarom zwijgen we er liever over. Meer dan de helft van de vrouwen durft er niet over te praten. En als we er dan over praten, dan is het met de huisarts of gynaecoloog. We hebben het er in ieder geval zelden over met vriendinnen. Waar komt dat toch door?

Penopauze

Als de menopauze al een taboe is, wordt de penopauze pas écht doodgezwegen. Daardoor is het fenomeen ook zo onbekend. Maar liefst 1 op de 4 mannen gelooft er dan ook niet in, 75% van de mannen heeft er nog nooit over nagedacht en de helft weet niet eens wat het inhoudt. Toch is er wel degelijk bewijs dat ook mannen te maken krijgen met de overgang. Penopauze is een afname van testosteron bij het ouder worden, waardoor klachten kunnen ontstaan zoals futloosheid, verminderd libido en erectieproblemen. De eerste tekenen van de penopauze kunnen zich al voordoen rond de 40 jaar.

Gevoelig onderwerp

Opvallend is ook dat 55% nog nooit van de penopauze had gehoord voordat ze er last van kregen. En als ze er wel van gehoord hebben, vinden ze het moeilijk om erover te praten. Slechts 19% durft erover te praten en doet dat dan vooral met de partner of huisarts. Net als bij de vrouwen praten ze hier in ieder geval zelden over met vrienden (5%). Vooral erectieproblemen liggen gevoelig, terwijl bijna de helft van de ondervraagde mannen hier weleens last van heeft gehad. Ook heeft 1 op de 10 hier al eens medicatie voor genomen. In de helft van de keren zelfs zonder medeweten van de partner.

Dít wist je misschien nog niet over de overgang en menopauze:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: HLN.be, Andros Mannenkliniek. Beeld: iStock