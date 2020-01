Het is vandaag 'Dating Sunday': de beste dag om je aan te melden op een datingsite

Ben je single en op zoek naar een leuke relatie? Dan zou vandaag zomaar eens de dag kunnen zijn waarop jij je ware liefde ontmoet. Het is namelijk Dating Sunday.

Vandaag is dé dag van het jaar waarop Nederlanders zich massaal op datingsites en -apps aanmelden om op zoek te gaan naar de liefde. Dit maakt deze zondag de beste dag om je ook aan te melden of je profiel eens te updaten, want de kans op een match is vandaag groter.

Januari

David Vermeulen, oprichter van datingplatform The Inner Circle vertelt aan het AD: “Op de eerste zondag van januari melden zich meer leden aan, worden er meer berichten gestuurd en zijn er meer matches dan de week ervoor. Dating Sunday is de drukste dag van het jaar op de app, maar ook in de eerste twee weken van januari zijn singles actiever. Eigenlijk is de hele maand januari een goed moment om te beginnen met daten.”

Goede voornemens

De cijfers van Dating Sunday in 2019 liegen er niet om: 26% meer mensen meldden zich aan, er werden 20% meer berichtjes verstuurd en er waren 30% meer matches. Dit zou er alles mee te maken hebben dat mensen het vinden van een leuke partner als voornemen hebben voor het nieuwe jaar. Ook wil men op Valentijnsdag, wat er alweer bijna aankomt, niet alleen zijn.

Beste tijdstip

Lekker een avondje swipen op Dating Sunday is een heel goed idee. Want 21:00 uur ’s avonds is het beste tijdstip om actief te zijn op datingsites of -apps.

Wat vindt de jeugd van tegenwoordig eigenlijk van datingapps? Je ziet het in deze video:



