Het is het Chinese jaar van de Rat: dít kan het voor jou betekenen

Misschien verrast het je niet, maar we zijn volgens de Chinese astrologie in het jaar van de Rat beland. Op 25 januari 2020 werd die afgetrapt. Daar kunnen we een boel cynische grappen over maken, maar het jaar van de Rat is volgens de astrologie niet alleen maar kommer en kwel.

Niet Al Stewarts Year of the cat (dat prachtige liedje) dus, maar: the year of the rat.

Advertentie

In de Chinese astrologie staat de Rat bekend als snel en gevat en krijgt ‘ie wat ‘ie wil. Als je geboren bent in het jaar 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 of 2008, ben je een Rat (vat het niet persoonlijk op). Je verkeert overigens in goed gezelschap: ook prins Harry en Gwyneth Paltrow behoren tot de Ratten.