Het perfecte middagdutje: zó doe je dat

Of je nu te laat naar bed bent gegaan, een zware activiteit achter de rug hebt of misschien wel een grote maaltijd: iedereen heeft weleens behoefte om de ogen te sluiten overdag.

En wat blijkt? We zouden best wat vaker de Spanjaarden na mogen doen met een siësta. Middagdutjes kunnen nameljk slaperigheid verminderen, en productiviteit, creativiteit, stemming en het geheugen verbeteren.

15-30 minuten óf 90 minuten

Volgens professor psychologie Philip Gehrman bij Womens Health is een dutje van 15 tot 30 minuten perfect om er weer bovenop te komen. Toe aan een langere slaap? Zorg dan voor de volle 90 minuten: “Een dutje van 90 minuten laat je creativiteit weer helemaal stromen omdat het een volledige slaapcyclus overdekt. Je pikt dus zowel de lichte als diepe slaap mee, waardoor je als herboren wakker wordt”, aldus Sara Mednick, professor psychologie en schrijfster. Misschien maar voorleggen aan je baas?

Houd de tijd bij

Midden in je slaapcyclus – en dus met name tijdens de ‘diepe slaap’ – wakker worden is namelijk funest voor je humeur. Je wekker zetten is essentieel om de ‘perfecte powernap‘ te doen en laat daarbij de snooze-knop vooral voor wat het is.

Plan iets ná het dutje

Het beste is om zo’n 20 minuten na je dutje iets op de planning te hebben staan. Je bent hierdoor gemotiveerder om direct je bed uit te stappen – wat op z’n beurt weer beter is om je fit te voelen. Een bezoekje aan de sportschool zou in dit geval het beste zijn. Maar let wel: doe dit vooral niet vóór het dutje. “Het geeft je lichaam en geest niet de rust die het nodig heeft om te herstellen”, zegt Gehrman daarover.

Wees consequent

“Door een schema te volgen, leert je lichaam wanneer het tijd is om het wat rustiger aan te doen. Op die manier kun je sneller in slaap vallen en word minder gedesoriënteerd wakker,’ zegt Gehrman. Vaak zijn mensen tussen 2 en 4 uur ’s middags moe, maar als je het eerder of later voelt dan moet je je er gewoon aan toegeven.

Bank of bed?

En dan nu de plek: waar doe jij het liefst een dutje? Kruip je daarvoor je bed in of plof je neer op de bank? Professor Mednick spreekt haar voorkeur uit: “Ik word makkelijker wakker als ik op de bank lig, omdat mijn brein het niet linkt aan mijn bed.” Uiteindelijk kies je zelf, maar daarbij is 1 ding belangrijk: maak het jezelf comfortabel – met deken. Doe je dit niet, dan slaap je onrustig.

Maar als het niet lukt…

Dan moet je het vooral niet nog langer proberen. Zo’n 50 procent van de mensen hebben nu eenmaal geen baat bij een dutje. Bij deze helft hangt de slaapcyclus meer af van het op- en ondergaan van de zon dan van de mogelijkheid om te kunnen slapen. Of natuurlijk dat je goed uitgerust bent.

Conclusie

Het perfecte middagdutje zou dus tussen de 15 en 30 minuten moeten duren, op de bank mét een deken, op een consequent tijdstip en met 20 minuten na het dutje een (sport)afspraak gepland. Succes!

Bron: Womens Health. Beeld: iStock