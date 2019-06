Dít betekent het als je als hetero een lesbische seksdroom hebt

Het kan weleens voorkomen dat je in plaats van gelukkig eerder verward wakker wordt na een seksdroom. In dit geval ging de droom waarschijnlijk niet over een man, maar over een vrouw.

Dit is natuurlijk geen enkel probleem, maar als je hetero bent kan zo’n droom wel voor verwarring zorgen. Want wacht even… je valt op mannen, toch?

Niks aan de hand

Het is logisch dat je die vraag ineens gaat stellen, vooral als je deze droom letterlijk interpreteert. Maar maak je geen zorgen, je bent niet de enige die ooit een lesbische seksdroom heeft gehad. En bovendien hoeft er helemaal niks aan de hand te zijn. Zo’n droom betekent niet dat je ineens lesbisch bent, als je die verlangen in real life niet hebt.

Verrassing

“Vrouwen zijn vaak bezorgd over hun lesbische dromen, maar dat hoeft helemaal niet”, legt droomspecialist en klinisch psycholoog Gayle Delaney uit. “Homoseksuele mannen en vrouwen dromen soms over seks met een hetero, en daar kunnen ze ook van schrikken. Het gaat hier niet om het stigma, maar om het verrassingselement.”

Bewondering

De enige manier om erachter te komen of deze droom echt iets inhoudt, is door jezelf af te vragen wat het voor jou betekent. Wat gebeurde er in de droom en hoe voelde je je daarbij? Wees daarbij eerlijk tegen jezelf. Weet je zeker dat je op mannen valt, dan is er niks om je zorgen over te maken. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat de hoofdrolspeelster in de droom een vrouw is die je bewondert.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock