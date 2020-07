Van deze oefeningen krijg je strakkere heupen

Volle heupen kunnen heel vrouwelijk zijn, maar zou je toch liever willen dat er een centimetertje afgaat? Of wil je gewoon wat strakker in je vel zitten? Dan kunnen bepaalde oefeningen helpen.

Helaas kun je niet zomaar kiezen op welke plekken je vet op slaat op je lichaam. De ene vrouw heeft snel last van een buikje, de andere ergert zich aan haar stevige bovenbenen of rugvet. Waar je vet opslaat is voor een groot deel genetisch bepaald. Ook kan het te maken hebben met je hormoonhuishouding.

Je kunt helaas ook niet kiezen waar je vet wilt laten verdwijnen. Maar wat je wél kunt doen, is oefeningen die zorgen dat je strakker wordt. Zo zit je in no time een stuk lekkerder in je vel.