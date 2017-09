Híer kijken vrouwen het meest naar bij een man

Zijn het de ogen, gespierde bovenarmen of toch die slanke benen? Dokters van het Universiteitsziekenhuis in Genéve besloten er onderzoek naar te doen. Want wat is nu het lichaamsdeel van mannen dat het meest wordt bekeken door vrouwen?

De dokters vroegen mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers om naar 120 foto’s van mensen in zwemkleding te kijken en de mensen van het tegenovergestelde geslacht op aantrekkelijkheid te beoordelen. Ondertussen werd met apparatuur nauwkeurig de beweging van de ogen gemeten.

Werk aan de winkel

En wat blijkt? De meeste vrouwen keken vooral naar het middenrif van de man. De buikstreek werd een stuk langer bekeken dan bijvoorbeeld de borst of het gezicht van de man. Een leerpuntje voor mannen dus: als je aantrekkelijk wilt worden gevonden door een vrouw, dan kun je het beste gaan werken aan je buik!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update.

Bekijk ook deze video:



Bron: Dailymail. Beeld: iStock