Hoe besmettelijk zijn rondslingerende mondkapjes eigenlijk?

Je kunt tegenwoordig bijna niet meer de straat over zonder een paar rondslingerende mondkapjes op de grond te zien liggen. Niet bepaald fraai natuurlijk, maar kun je als voorbijganger gewoon zo’n mondkapje oprapen om hem weg te gooien?

Diederik Gommers legt in de BNR-podcast ‘Vraag het aan Gommers’ uit hoe besmettelijk rondslingerende mondkapjes zijn.

Hoe gevaarlijk zijn rondslingerende mondkapjes?

In de podcast geeft Gommers, IC-arts en OMT-lid, antwoord op prangende vragen over het coronavirus. Eén van de vragen die in de podcast voorbij kwam, was hoe besmettelijk zo’n mondkapje eigenlijk is. “Ik ga ervan uit dat de meeste mensen gewoon hun mondkapje die ze niet meer gebruiken in de prullenbak weggooien, maar het kan gebeuren dat ze op straat terechtkomen,” zo legt Gommers uit. “Als voorbijganger raad ik aan om een mondkapje vooral niet bij het mondstuk aan te raken. Het coronavirus heeft in principe jou nodig om te worden overgedragen via druppeltjes virus dat je verspreidt, maar uit verschillende studies blijkt dat het virus ook op andere ondergronden kan overleven. In het begin dachten we dat het virus daar maar een paar uur kon overleven, maar inmiddels weten we uit andere studies dat het virus soms wel twee, drie dagen of zelfs langer kan overleven.”