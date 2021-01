Libelle Legt Uit: hoe gevaarlijk is slapen met een elektrisch deken?

We weten allemaal dat kamerplanten regelmatig water nodig hebben, maar het is soms ook slim om ze een snufje zout te geven.

Zout blijkt namelijk heel goed te zijn voor planten met een magnesiumtekort.

Gele vlekjes

Magnesium is eigenlijk de bouwsteen van het bladgroen in de plant. Een tekort wordt voor het eerst zichtbaar in de oudste bladeren, die lichtgeel kleuren. Kijk dus eens goed naar de bladeren van je plant. Zie je gele vlekjes tussen of witte lijnen langs de bladnerven? Ook dan is het niet verkeerd om een snufje zout te geven.

Epsom-zout

Strooi niet gelijk wat keukenzout over de plant, want het gaat wel om een specifiek soort, namelijk Epsom-zout. Bovendien geef je het in combinatie met water. Meng daarom een eetlepel Epsom-zout in drie liter lauw water. Bewaar dit goed en geef je kamerplant eens in de paar maanden in plaats van normaal water een beetje van dit mengsel. Voor het beste resultaat sproei je het zoute water op de bladeren. Het wordt dan sneller opgenomen.

Veel te groot

Heb je geen last van gele vlekjes tussen de bladnerven, maar groeit je plant gewoon veel te hard? Ook dan kan het handig zijn om ‘m wat zout te geven. Dat zout zorgt voor de aanmaak van stresshormonen en een afname van de celdeling en -groei. Het zout is niet slecht voor plant, maar het stopt dus wel het groeien. In sommige gevallen kan dit handig zijn.

Bron: UVA, Freundin.de.