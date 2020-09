Hoe gevaarlijk is het om regelmatig neusspray te gebruiken?

Snotverkouden? Dan is neusspray vaak je beste vriend. Maar is zo’n spray wel zo onschuldig als we denken?

Een verstopte neus ontstaat door een ontsteking van het slijmvlies in je neusholtes. Je lichaam gaat zelf de strijd aan met het virus door de bloedvaten te verwijden, waardoor de bloedtoevoer verhoogd wordt. De haarvaten van je slijmvlies staan dan onder druk, waardoor er water door de bloedvaten dringt en de neus uitloopt als snot. In een later stadium wordt het snot wat dikker en raakt je neus verstopt.

Advertentie

Verschillende soorten

Een neusspray biedt onmiddellijk verlichting omdat het de gezwollen bloedvaten verkleint. Het vermindert de ontsteking en helpt je makkelijker te ademen. Er zijn drie verschillende soorten neusspray die je bij een verstopte neus of een bijholteontsteking kunt gebruiken: een spray met zoutoplossing, xylometazoline of met hormonen.