Hoe groot is de kans dat je dit jaar griep krijgt of verkouden wordt?

De coronamaatregelen moeten er uiteraard voor zorgen dat het coronavirus minder snel verspreid wordt. Maar ze hebben nog een leuke bijwerking: door deze maatregelen hebben andere virussen óók minder kans om ons ziek te maken. De griepgolf die er normaal elk jaar is, lijkt dit jaar aan ons voorbij te gaan.

Als we kijken naar de cijfers van het zuidelijk halfrond, waar het net winter is geweest, zien we dat daar fors minder griepgevallen waren. De kans is dus aanwezig dat het griepseizoen op het noordelijk halfrond ook mild is deze herfst en winter.

Minder griep

Ron Fouchier, viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam en coördinator van het Nationaal Influenzacentrum, zegt tegen Hart van Nederland, dat het niet gek is dat griep en verkoudheid minder kans krijgen dit jaar. “Doordat mensen thuisblijven als ze ziek zijn en door het betrachten van goede hygiëne. Dat werkt niet alleen tegen Covid, maar ook tegen andere luchtwegvirussen.”