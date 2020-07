Alleen zó werkt je handgel het best tegen ziekteverwekkers

Hoewel je misschien zou denken dat de gel niet veel kwaad kan, adviseert het RIVM om desinfecterende handgel alleen te gebruiken als het echt nodig is. “Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden. Het doodt de ziekteverwekkers dan onvoldoende. Als op de handgel staat dat het desinfecterend is én er staat een toelatingsnummer op het etiket, dan is bewezen dat het ziekteverwekkers doodt. In sommige gevallen staat er op een handgel niet dat deze desinfecterend is. Het is dan niet bewezen dat het voldoende werkt tegen ziekteverwekkers zoals het nieuwe coronavirus.”

Je kunt de handgel ook makkelijk zelf maken. Wij laten je zien hoe:

