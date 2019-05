Hoe laat ga jij iedere avond slapen? Dít zegt het over je persoonlijkheid

Ben jij iedere avond al om 21.00 uur in dromenland? Of ben je een echt avondmens en kun jij niet voor 01.00 uur naar bed? Je bedtijd zegt meer over je dan je denkt.

20.00 uur

Als je zo vroeg al in bed ligt, is de kans groot dat je ook weer héél vroeg uit bed moet voor je werk. Ben je toevallig bakker, radio-dj, verpleegster, boerin of journalist? Het voordeel hieraan is dat je wel op tijd weer klaar bent en kunt genieten van een vrije middag.

Advertentie

21.00 uur

Je probeert zo gezond mogelijk te leven en streeft ernaar iedere nacht minimaal 8 uur te slapen. Bovendien wil je ’s ochtends lekker vroeg opstaan om voor je werk nog even te sporten of om alvast je gezonde lunch te bereiden. Je bent een vroege vogel en dat vind je heerlijk.

22.00 uur

Je hebt je slaap hard nodig vanwege je drukke leventje, dus als je ’s avonds niet zoveel te doen hebt lig je al op tijd tussen de lakens. Je houdt van slapen en kunt iedere dag niet wachten tot je weer in je bedje mag duiken. Vaak lig je er al om 21.00 uur in maar kijk je eerst nog even op je gemak een serie. Je bed is toch veel comfortabeler dan de bank? Je bent een gezelligheidsdier én huismus.

23.00 uur

Voor velen is 23.00 uur de uiterlijke tijd om in bed te liggen. Maar jij valt nooit direct in slaap. Je leest nog een boek of scrollt nog even door Instagram of Facebook. Je bedoelingen zijn goed, maar uiteindelijk lig je drie kwartier later pas te pitten. Jij bent een bezige bij.

00.00 uur

Je hebt een drukke baan en misschien wel kinderen om voor te zorgen. Dit vergt veel tijd en energie en daarom vind je het heerlijk om ’s avonds op de bank even helemaal niks te doen, een boek te lezen of een serie op Netflix te kijken. En groot gelijk heb je. Je hecht veel waarde aan dit moment en daarom vind je het lastig om op tijd naar bed te gaan.

01.00 uur

Je ogen vallen meerdere keren dicht terwijl je op de bank een film aan het kijken bent. Herkenbaar? Jij blijft uitstellen. Voordat je naar bed gaat moet je nog douchen, maar daar heb je geen zin in want je bent veel te moe. Daarom stel je het alleen maar uit waardoor je iedere avond weer rond een uur of 1 op de bank wakker schrikt.

02.00 uur

Als jij eenmaal aan een serie begint, kun je niet meer stoppen. Kortom: je bent een echte bingewatcher. Hierdoor lig je iedere avond pas laat in bed. Gelukkig hoef je er meestal niet extreem vroeg uit en krijg je alsnog voldoende rust.

03.00 uur

De mensen die pas na 03.00 uur hun bed op zoeken, zijn vaak echte creatievelingen. Ze hebben geen 9 tot 5 baan, maar werken de hele dag door aan verschillende projecten. Je zit boordevol ideeën en die komen er meestal in de avond of nacht pas uit.

Word makkelijker, frisser en energieker wakker met natuurlijk licht van deze Wake Up Light:

Wake Up Light € 59,99 € 32,95 Meer info

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Flaironline. Beeld: iStock