Libelle legt uit: zo lang zijn ijsklontjes houdbaar

Van de meeste etenswaren en drankjes weet je waarschijnlijk wel dat ze beperkt houdbaar zijn. Maar wist je dat ijsklontjes ook kunnen bederven? Heb je nog ijsblokjes van vorig jaar in je vriezer? Dan kun je die toch maar beter weggooien.

Niet alles is lang houdbaar in de vriezer. IJsblokjes bijvoorbeeld, kun je helemaal niet zo lang bewaren.

Hoe lang zijn ijsklontjes houdbaar?

Heb je ijsklontjes gemaakt in een open bakje? Die kun je tot 2 weken bewaren in je vriezer. Luchtdicht verpakte ijsklontjes kun je zo’n 3 maanden bewaren.

Water uit de kraan heeft namelijk ook een houdbaarheidsdatum. Vitens, een Nederlands waterleidingbedrijf dat een deel van Nederland van kraanwater voorziet, laat weten dat kraanwater een dagvers product is, dat ongekoeld ongeveer een dag goed blijft. De boosdoeners zijn bacteriën, die bijvoorbeeld door je kraan, of je waterflesje in contact komen met water.

In de vriezer blijven de bacteriën in leven, alleen de groei van de bacteriën wordt gestopt of geremd. Maar doordat je de deur van de vriezer open zet en nieuwe etenswaren in de diepvries zet, komen er nieuwe bacteriën bij. Hierdoor kun je ijsblokjes dus niet eindeloos bewaren.

Gelukkig is het een kleine moeite om nieuwe ijsklontjes te maken. Zo heb je toch een heerlijk gekoeld drankje in deze warme dagen.

