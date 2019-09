Onzeker? Zó hecht je minder waarde aan andermans mening

We zijn de hele dag bezig met de mening van anderen. Doen we het wel goed? En vindt zij mij wel aardig? Dan is het lastig om helemaal jezelf te blijven. Hoe kun je je minder aantrekken van anderen?

Veel mensen voelen constant de druk om ‘leuk’ gevonden te worden. Hierdoor kunnen we onszelf opzadelen met extra stress.

Streven

We zouden ons wat minder mogen aantrekken van wat ander van ons vinden. Maar dit blijkt soms knap lastig. Al heel vroeg in je leven begin je namelijk al met dit streven om aardig gevonden te worden. Op de kleuterschool wil je al graag vriendjes en vriendinnetjes maken, waardoor je je (onbewust) anders gaat gedragen.



Hoe kun je je minder aantrekken van anderen en hun mening?

Gelukkig bestaan er tips die de druk als het goed is verlichten. De eerste stap om de mening van anderen los te laten is door te accepteren dat dit streven menselijk is. Het is misschien een troost om te weten dat de meeste mensen graag aardig gevonden willen worden. Je bent niet de enige die hier wel eens last van heeft.

Het glas is halfvol

Probeer niet te negatief te denken. Als je je druk maakt over hoe anderen over je denken, dan ga je alles helemaal opblazen. Als iemand niet gelijk op je appje reageert, betekent dit niet dat meteen dat diegene je negeert. Het kan zijn dat hij of zij gewoon even geen tijd heeft en straks in alle rust je een berichtje terugstuurt. Je moet geen dingen invullen voor een ander, daar word je juist heel onzeker van.

Aardig gevonden willen worden

Hou daarnaast in gedachten dat als jij een andere mening hebt, dit niet wil zeggen dat je de ander niet aardig vindt. Heb je een heftige discussie met een collega? Geniet daar dan van. Ga er niet meteen vanuit dat hij of zij jou na die discussie niet meer aardig vindt. Iedereen deelt een andere mening en die mag je onderbouwen. Vat niet alles persoonlijk op. Daar wordt het leven uiteindelijk een stuk leuker van.

Bron: She knows. Beeld: Getty Images