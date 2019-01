Libelle Legt Uit: hoe slecht is het om de hele dag naar een beeldscherm te kijken?

Genoeg mensen werken dagenlang acht uur per dag achter een beeldscherm. Hier kun je zogenoemde ‘computerogen’ van krijgen. Maar hoe slecht is dit eigenlijk?

Als je veel last hebt van brandende en rode ogen, een wazig beeld, jeuk, hoofdpijn en concentratieproblemen, kan het zijn dat je last hebt van computerogen. Dit wordt ook wel het Computer Vision Syndrome (CVS) genoemd en komt vaak voor bij mensen die iedere dag voor hun werk achter een beeldscherm zitten.

Oververmoeid

Dit komt doordat het focuspunt van onze ogen eigenlijk op 2 à 3 meter afstand ligt. Een beeldscherm staat daarom veel te dichtbij, waardoor onze oogspieren na een tijdje vermoeid raken. Als je zo af en toe op het scherm kijkt, hebben je ogen genoeg tijd om zich weer te ontspannen. Maar werk je zo’n acht uur per dag, vijf dagen in de week achter een scherm, dan raken je ogen dus oververmoeid en kun je last krijgen van de hierboven genoemde symptomen.

Uitgedroogd

Droge en brandende ogen ontstaan doordat we veel minder knipperen wanneer we naar een beeldscherm staren. Dit komt doordat we ons de hele tijd moeten concentreren. Hierdoor circuleert er minder traanvocht in onze ogen en raken ze uitgedroogd. En dan zijn er ook nog de smartphones. Onze mobieltjes hebben dit probleem alleen maar verergerd. De kans is namelijk groot dat als je pauze hebt of klaar bent met werken je op je mobiele telefoon gaat kijken.

Blauw licht

Bovendien kunnen onze ogen het blauwe licht dat van onze schermen afkomt niet goed verdragen. “We worden continu blootgesteld aan blauw licht”, zegt Dr. Ajith Karunarathne, assistent-professor in chemie en biochemie. “Het hoornvlies en de ooglens kunnen dat licht niet blokkeren of weerkaatsen.” In het ergste geval kan dit leiden tot blindheid. Het blauwe licht van een smartphone of beeldscherm zou giftige moleculen triggeren in oogcellen die erg gevoelig zijn voor licht. Hierdoor kan maculadegeneratie ontstaan.

Blind

Maculadegeneratie is een ongeneeslijke aandoening die het middelste gedeelte van het gezichtsvermogen beïnvloedt. Normaal gesproken is dit het gevolg van een natuurlijk verouderingsproces van het oog, maar aangezien we steeds meer achter een beeldscherm zitten of naar onze smartphones kijken, komt het ook steeds vaker bij jongeren voor.

Oplossing

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Het beste is dan ook om minder naar je scherm te kijken. Daar is een handige truc voor en dat is de 20-20-20-regel. Kijk elke 20 minuten even 20 seconden van je scherm naar een voorwerp op ongeveer 20 meter afstand. Dit geeft je ogen de rust die ze nodig hebben. Blijf je last houden van brandende ogen of hoofdpijn en werk je fulltime achter een computer? Ga dan even langs een opticien en laat je ogen meten. Er bestaan namelijk brillen met een cilinder of speciale computerbrillen die je kunnen helpen.

Bron: HLN.be.