Libelle Legt Uit: hoe slecht is het om met honger naar bed te gaan?

Als je ’s avonds al op tijd eet, kun je na een paar uur weer trek krijgen. Maar wat is slechter: met honger naar bed gaan of ’s avonds laat nog snacken?

Het antwoord op deze vraag is helaas niet zo makkelijk.

Dilemma

Het is voor een goede nachtrust natuurlijk het beste als je niet te hongerig of met een te volle maag naar bed gaat. Maar zo simpel is dat helaas niet. Vaak krijg je ’s avonds weer trek en kom je tot een moeilijk dilemma. Maar wat kun je dan het beste doen? Eten of met honger gaan slapen?

Rommelende maag

Sommigen gaan op zo’n moment liever hongerig slapen, maar dat wordt meestal afgeraden. Je valt namelijk een stuk moeilijker in slaap met een rommelende maag. Bovendien is de kans groot dat je ’s nachts meerdere keren wakker wordt door de honger. Daarnaast kun je de volgende ochtend gelijk gaan bunkeren om de gemiste maaltijd te compenseren.

Maar aan de andere kant kan ’s avonds snacken ook schade aan je lichaam aanrichten. Wanneer je laat op de avond nog wat eet, kun je last krijgen van slechte spijsvertering, een opgeblazen gevoel en onvoldoende slaap.

Balans

Om de perfecte balans te vinden, is het verstandig om je honger een cijfer te geven op de schaal van 1 tot 10, waar 1 gevuld is en 10 uitgehongerd. Als je je honger een 5 of lager geeft, kun je het beste een glas water of hete thee drinken. Voor de meeste mensen wordt die trek ’s avonds niet veroorzaakt door echte honger, maar verveling of stress.

Volkoren snacks

Als je boven de 6 zit, kun je beter een kleine snack nemen voor het slapengaan. Maar kies wel voor iets wat minder dan 200 calorieën bevat, anders kun je ’s nachts last krijgen van je spijsvertering. Je kunt het beste gaan voor een volkoren snack. Volkoren koolhydraten helpen serotonine in de hersenen vrij te maken, waardoor je je kalm en klaar voelt om te slapen. Eiwit- en vetrijk voedsel kun je beter laten staan. Het duurt erg lang om dit te verteren en kan daardoor je slaap verstoren.

