Met dít eenvoudige trucje onderscheid je trek van honger

Vraag jij je ook weleens af of je nou echt honger hebt of gewoon zin hebt om iets te eten, als je weer eens naar de open koelkast staat te staren? Gelukkig is er een handig trucje om hierachter te komen.

Diëtiste Michelle Fumagalli onthult dit handige trucje aan HLN.

Luister naar je lichaam

Volgens haar weet je lichaam zelf precies hoeveel het nodig heeft qua eten. “Je moet gewoon leren luisteren naar je lichaam om te weten te komen of het echt honger heeft, of dat het gewoon naar iets snakt”, zegt Fumagalli. “Door te ontdekken wat je lichaam je nu echt probeert te vertellen, zorg je ervoor dat je je voeding afstemt op wat je echt nodig hebt, waardoor je voorkomt dat je je voortdurend laat verleiden en je te veel eet.”

Voorstelling maken

Maar hoe doe je dat dan, luisteren naar je lichaam? Volgens Fumagalli kan dat met een heel handig trucje. Heb je weer zo’n bui dat je het liefst de hele koelkast wil leegeten? Denk dan bijvoorbeeld aan worteltjes met hummus of een andere gezonde snack, zoals groenten, fruit of pindakaas.

Stel je de smaak, textuur en het gevoel dat je ervan zou krijgen nadat je het op hebt voor. Hunker je bij die gedachte heel erg naar dit tussendoortje en zou je dit het liefst meteen eten? Dan heb je inderdaad honger. Word je er niet zo warm van, heb je waarschijnlijk gewoon zin iets lekkers en ongezonds.

