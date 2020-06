4 tekenen dat de liefde tussen jou en je partner op zou kunnen zijn

Zoals de liefde in films en boeken is, zo is het natuurlijk niet in het echte leven. Iedereen met een lange relatie weet dat het nooit 100 procent van de tijd geweldig is en dat er ook momenten zijn dat het niet goed gaat. En momenten van twijfel. Is dit het nou?

Volgens de Amerikaanse dating coach en matchmaker Nora Dekeyser zijn er 4 tekenen waar je op kunt letten als je denkt dat je de liefde tussen jou en je partner op is.

1. Je zegt veel, maar eigenlijk niets

Daarmee bedoelt Nora dat het in relaties wel voorkomt dat je veel kletst, maar eigenlijk nooit zegt wat je nou precies wil of dwarszit. Je hebt het misschien over praktische zaken als de boodschappen en de kinderen. Of je hebt het over andere mensen als je een avond samen uiteten gaat. Maar het kan zijn dat jullie niet communiceren over dingen gaat die je nodig hebt en waar je naar verlangt in de relatie.