Libelle Legt Uit: hoelang jeukt een muggenbult?

Na een lange nacht wakker te hebben gelegen, sta je de volgende ochtend op met een jeukende arm. Een mug heeft je weer eens gebeten. Maar hoelang jeukt een muggenbult eigenlijk?

Iedere lente en zomer worden mensen gebeten door muggen. Zo goed als iedereen is gevoelig voor de beet van een mug, waardoor er muggenbulten ontstaan. Dit houdt in dat de plek waar je door de mug bent gestoken, rood wordt, gaat irriteren en begint te jeuken.

Het zijn alleen de vrouwelijke muggen die steken. De mannelijke muggen leven van plantennectar. Maar de vrouwtjesmuggen hebben eiwitten nodig. Nadat een vrouwtjesmug is bevrucht door een mannetjesmug, wil het vrouwtje eitjes leggen. Hier heeft ze eiwitten voor nodig en die haalt ze uit ons bloed.

Na de beet, ontstaat er binnen 48 uur een rode, jeukende bult. Deze bult wordt niet veroorzaakt door de beet zelf, maar door de reactie van jouw immuunsysteem op de chemicaliën in het speeksel van de mug.

De rode plek gaat jeuken, maar hoelang duurt het jeuken? En verschilt dit per persoon? Nou, wat je vooral niet moet doen is krabben. Door het krabben en wrijven, kan de plek alleen maar groter worden nóg meer gaan jeuken.

Dit komt doordat door het krabben de huid alleen meer ontstoken raakt. Bovendien zorgt het krabben ook voor meer jeuk. Ook kun je de huid door het krabben breken, waardoor er een infectie kan ontstaan. Hierdoor kom je in een vicieuze cirkel terecht. De jeuk wordt erger en de rode bult groter, maar daardoor ervaar je nog meer jeuk en ga je nog meer krabben.

Dit heb je dus deels zelf in de hand. Hierdoor is het lastig om te zeggen hoelang een muggenbult gemiddeld jeukt. Gemiddeld duurt het jeuken 3 tot 4 dagen, maar je hoeft hier niet continu last van te hebben. Afleiding zorgt ervoor dat je niet aan de bult denk en dus geen last ervaart.

Alle jeuk is anders

Daarnaast reageren sommige mensen heftiger op een muggenbeet dan anderen. Zij zijn dan waarschijnlijk allergisch voor het speeksel van de mug en de chemicaliën die ze bij zich hebben. De bult wordt roder en groter dan normaal en ze hebben veel last van jeuk.

De gemiddelde muggensteek verdwijnt meestal binnen enkele dagen. Maar bij de mensen die allergisch zijn, kunnen de klachten wat langer duren. Het beste is in ieder geval om eraf te blijven, want dat maakt de jeuk (en eventueel pijn) allemaal erger.

Last van muggenbulten? Dit is wat je vooral wél en níet moet doen:

Bron: Healthline, Dokter Dokter. Beeld: iStock