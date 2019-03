Hoera! Nederland scoort hoog in de top 10 gelukkigste landen

Het gaat goed met de inwoners van ons koude kikkerlandje. Volgens de Global Wellness Index zijn Nederlanders over het algemeen heel gelukkig.

Daarnaast blijken we lekker gezond met z’n allen: we hebben een goede suikerspiegel, drinken niet veel alcohol en we worden gemiddeld erg oud.

Gelukkigst

In Canada zijn ze het gelukkigst, gevolgd door de inwoners van Oman, IJsland, Filippijnen en de Malediven. Nederland staat nét buiten de top 5, op nummer 6.

Klein versus groot

Opvallend is dat kleine landen erg goed presteren op het gebied van welzijn. Canada staat dan wel op nummer 1, maar verder scoren grote landen over het algemeen veel slechter op het gebied van welzijn. Naast grote landen komen ook rijke landen minder goed uit de score. De Global Wellness Index toont dat de bevolking van rijke landen vaak een hogere bloeddruk en overgewicht heeft en vaker depressief is.

Minst gelukkig

Zuid-Afrika kwam het allerslechtst uit de score. In Zuid-Afrika zouden veel mensen kampen met een depressie, er wordt veel gerookt en gedronken en de bevolking scoort dan ook erg laag op het gebied van welzijn.

