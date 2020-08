Hoeveel avocado’s mag je per week maximaal eten?

Een avocado is een ontzettend gezonde jongen én hartstikke lekker. Bovendien kun je er eindeloos veel kanten mee op. Maar niet om de feestvreugde te verpesten; het is niet zo handig om ongelimiteerd avocado’s te eten.

Er bestaat kennelijk zoiets als te veel avocado. Maar hoeveel is te veel?

Volgens diëtist Sonya Angelone, een woordvoerder van de Academy of Nutrition and Dietics, kun je beter niet meer dan een halve avocado per dag eten.